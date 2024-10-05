Житель Тверской области фиктивно зарегистрировал в своем доме 5 иностранцев

В Сонково Тверской области выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Во время операции «Нелегал-2024» сотрудники полиции выявили 61-летнего местного жителя, который зарегистрировал в своём доме 5 граждан из соседних государств в возрасте от 32 до 53 лет.