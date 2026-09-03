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«Роскосмос» рассказал о замене части реальных испытаний техники на виртуальные модели

Цифровые двойники позволят сократить число натурных испытаний отдельных элементов ракетных двигателей до 75%, а также сэкономить десятки миллионов рублей на каждой единице, рассказал «Ведомостям» генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков.

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