«Роскосмос» рассказал о замене части реальных испытаний техники на виртуальные модели

Цифровые двойники позволят сократить число натурных испытаний отдельных элементов ракетных двигателей до 75%, а также сэкономить десятки миллионов рублей на каждой единице, рассказал «Ведомостям» генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков.
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