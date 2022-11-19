Финт Бродского, или Театр выгоняет Зулейху

Инесса ЦИПОРКИНА Следя за новостями культуры в телеграм-каналах (пусть это не стерильный, но весьма богатый источник информации), обнаруживаешь, что медленно, со скрежетом и скрипом двинулся за паровозом истории последний вагон поезда — культура.