БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Финт Бродского, или Театр выгоняет Зулейху

Финт Бродского, или Театр выгоняет Зулейху

Инесса ЦИПОРКИНА Следя за новостями культуры в телеграм-каналах (пусть это не стерильный, но весьма богатый источник информации), обнаруживаешь, что медленно, со скрежетом и скрипом двинулся за паровозом истории последний вагон поезда — культура.

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