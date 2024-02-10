Рогов сравнил нового главкома ВСУ Сырского с генералом Власовым

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, родившийся в России, такой же предатель родины, как и генерал Андрей Власов, перешедший на сторону фашистов во время Великой Отечественной войны, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.