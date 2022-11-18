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Пилоты «Формулы-1» потратили на прощальном ужине Феттеля 166 000 долларов

Пилоты «Формулы-1» потратили на прощальном ужине Феттеля 166 000 долларов

В преддверии Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа сезона-2022, гонщики «Формулы-1» встретились на прощальном ужине Себастьяна Феттеля, для которого предстоящая гонка станет последней в карьере.

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