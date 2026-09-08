Почти четверть кредитных организаций России оказались убыточными

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Доля убыточных кредитных организаций в России, включающая как банки, так и микрофинансовые организации (МФО), во II квартале 2026 года почти достигла 25%.
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