Жителей многоквартирных домов могут штрафовать за хранение закруток в подвалах

Хранение заготовок и консервации в подвалах многоквартирных домов может приводить к антисанитарии. За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе за самовольное использование подвалов, предусмотрены штрафы, рассказали РИА Новости юристы.
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