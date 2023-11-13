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В Петербурге выявили 23 незаконных НТО

В Петербурге выявили 23 незаконных НТО

В минувшие выходные Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, совместно с районными администрациями и Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, были проведены профилактические мероприятия по предотвращению незаконного размещения торговых объектов.

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