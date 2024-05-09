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В Мариуполе сбили ракету, предположительно, западного производства

В Мариуполе сбили ракету, предположительно, западного производства

В воздушном пространстве Мариуполя в ДНР сбили ракету, предположительно, западного производства. Такой информацией делится РИА Новости, ссылаясь на неназванного представителя экстренных служб Донецкой Народной Республики.

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