В Мариуполе сбили ракету, предположительно, западного производства

В воздушном пространстве Мариуполя в ДНР сбили ракету, предположительно, западного производства. Такой информацией делится РИА Новости, ссылаясь на неназванного представителя экстренных служб Донецкой Народной Республики.
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