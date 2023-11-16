Это происходит с мужиками после 40-ка. Откровенная беседа с блогером Алесей Петровной

Известная блогер и писательница Алеся Казанцева больше всего боялась выступать в родном Барнауле. Зря – земляки ей очень обрадовались Ее считают феноменом отечественной литературы, среди ее горячих поклонников – Юлия Меньшова и Дмитрий Нагиев.