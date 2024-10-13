Новости СВО. Два бойца ВС РФ почти два месяца находились в окружении ВСУ. Карта боевых действий на Украине на сегодня 14.10.2024

ВСУ не захотели спасать жителей в Угледаре. Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбиты 13 БПЛА В ночь на 13 октября российские средства ПВО сбили над тремя регионами 13 дронов ВСУ самолетного типа.
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