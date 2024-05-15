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Родственники военных получат деньги на покупку жилья

Семьям контрактников, мобилизованных и добровольцев из числа бывших сотрудников органов внутренних дел, фельдъегерской службы и Росгвардии дали право получить единовременную выплату на приобретение или строительство жилья.

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