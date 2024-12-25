Independent: археологи нашли «британскую Атлантиду» в Северном море

Археологи нашли «британскую Атлантиду» на дне Северного моря – в 20 километрах от Норфолка (город на побережье Великобритании) ученые обнаружили следы древнего поселения с десятками артефактов, которые тысячи лет пролежали под водой, сообщает Independent.
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