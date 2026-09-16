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Регионы России

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МВД предупреждает о новой схеме кражи аккаунтов в мессенджерах через обещания бесплатной игровой валюты

МВД предупреждает о новой схеме кражи аккаунтов в мессенджерах через обещания бесплатной игровой валюты

В МВД России сообщили о новой мошеннической схеме, направленной на кражу аккаунтов пользователей в мессенджерах под предлогом получения бесплатной игровой валюты.

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