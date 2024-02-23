WSJ: Бёрнс и Салливан вели переговоры с РФ насчет противоспутникового оружия

Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бёрнс и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вели переговоры с Россией насчет недопустимости размещения противоспутникового оружия в космосе.
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