Как “военный безвиз” может быть связан с открытием на Балтике второго фронта

Недавно на Украине начали говорить о том, что Вооруженные силы переходят от контратак к обороне. В это время в Европе заявили о необходимости создания “военного Шенгена” для кризисных ситуаций на восточном фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии