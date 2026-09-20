На трассе М-8 в районе Ровдино опрокинулся лесовоз, бревна раскатились по дороге

Авария произошла на 805-м километре трассы М-8 «Холмогоры» — пострадавшего водителя из Устьянского округа доставили в больницу, движение на участке не перекрывалось.
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