Guardian прогнозирует возможный финансовый кризис в этом сентябре

Guardian предупреждает о возможном финансовом кризисе в сентябре из-за мирового роста цен на нефть и распродажи гособлигаций.
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