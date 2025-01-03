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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС в 2024 году

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС в 2024 году

Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт газа в Евросоюз до 54,45 миллиарда кубометров, что позволило стране обогнать США и стать вторым крупнейшим поставщиком газа объединению, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.

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