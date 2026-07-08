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Психолог Шувалова назвала социальную изоляцию одной из форм школьного буллинга

Психолог Шувалова назвала социальную изоляцию одной из форм школьного буллинга

Социальная изоляция — это не просто отсутствие друзей, а тяжелая форма травли. Невидимое отвержение бьет по детской психике глубже прямой агрессии и почти всегда происходит с молчаливого согласия взрослых, заявила психолог преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия» Лилия Шувалова в интервью RuNews24.

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