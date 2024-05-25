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Шлюзы на Днепрогэсе остаются закрытыми, клапаны Шандора открыты

Шлюзы на Днепрогэсе остаются закрытыми, клапаны Шандора открыты

Сообщения об открытии шлюзов на Днепрогэсе продолжаются. По словам Владимира Рогова, председателя комиссии по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации, шлюзы на плотине ДНЕПРОГЭСА по-прежнему закрыты.

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