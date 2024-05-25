Шлюзы на Днепрогэсе остаются закрытыми, клапаны Шандора открыты

Сообщения об открытии шлюзов на Днепрогэсе продолжаются. По словам Владимира Рогова, председателя комиссии по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Российской Федерации, шлюзы на плотине ДНЕПРОГЭСА по-прежнему закрыты.
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