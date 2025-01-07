CISA заявляет об отсутствии «признаков» более масштабного взлома правительства за пределами Казначейства

Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) в понедельник сделало краткое заявление, в котором говорится, что «нет никаких признаков» того, что какое-либо другое федеральное агентство США было взломано во время недавней кибератаки на Министерство финансов США в декабре.