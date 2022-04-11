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Антикризисные налоговые меры обсудили на общественном совете в Алтайском крае

Антикризисные налоговые меры обсудили на общественном совете в Алтайском крае

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов принял участие в очередном заседании Общественного совета при управлении Федеральной налоговой службы России по Алтайском краю, которое было посвящено антикризисным налоговым мерам.

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