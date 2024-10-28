Баранчик об уроке для мигрантов в России: "Жить "по кайфу" они могут в своём кишлаке"

ЕШ Елена Шелухина С какими детьми? Эти ,,дети,,гнобят русских детей,не дают играть на детских площадках,дерутся,избивают наших детей вместе с мамаша и.Вы о чём говорите? Пусть у себя на родине живут,а здесь только взрослый,отработал один,получил деньги и в кишлак.Никаких семей с выводком,сидящих на нашей шее.

vagas Karlito Я имел в виду начало политики привлечения трудовой миграции! Во-первых, если у них много детей то не поехали бы в РФ! Во- вторых, поехали бы только те кто хотел работать и не потащил бы свою семью за собой! Те бы нацелены были на возвращение! А реальность такова какая сложилась! Согласен с Вами потому и написал , начиная проводить подобную практику нужно было думать о последствиях! Поставил Вам плюс ибо согласен, но реалии таковы , поздно уже!