В Хабаровске трёх мигрантов, отказавшихся вставать на воинский учёт, лишили гражданства и отправили домой.
Баранчик об уроке для мигрантов в России: "Жить "по кайфу" они могут в своём кишлаке"
Комментарии
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ЕШ
Елена Шелухина
С какими детьми? Эти ,,дети,,гнобят русских детей,не дают играть на детских площадках,дерутся,избивают наших детей вместе с мамаша и.Вы о чём говорите? Пусть у себя на родине живут,а здесь только взрослый,отработал один,получил деньги и в кишлак.Никаких семей с выводком,сидящих на нашей шее.
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5 час.
vagas Karlito
Я имел в виду начало политики привлечения трудовой миграции! Во-первых, если у них много детей то не поехали бы в РФ! Во- вторых, поехали бы только те кто хотел работать и не потащил бы свою семью за собой! Те бы нацелены были на возвращение! А реальность такова какая сложилась! Согласен с Вами потому и написал , начиная проводить подобную практику нужно было думать о последствиях! Поставил Вам плюс ибо согласен, но реалии таковы , поздно уже!
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5 час.
Дмитрий Бакланов
Сначала офигевал от обилья выходцев из средней азии, потом решил присмотреться... Да они все русские! Бороды себе сделали, как у чучмеков, мода у них такая. Некоторые даже с натугой пытаются воспроизвести акцент... А сами - русские. И дети возле школы в никабах - присмотрелся - русские пацаны в камуфляже СВО... Но если журнашлюха снимет на камеру издалека - среднеазиатки в никабах возле школы.
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4 час.
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