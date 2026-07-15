Уволен гендиректор муниципальной «Тепловой компании» Омска Владимир Дмитриев. Как сообщили в мэрии, которой принадлежит предприятие, трудовой договор расторгнут по решению совета директоров.
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Уволен гендиректор муниципальной «Тепловой компании» Омска Владимир Дмитриев. Как сообщили в мэрии, которой принадлежит предприятие, трудовой договор расторгнут по решению совета директоров.
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