Великое сырное ограбление: в краже 22 тонн сыра марки Чеддар подозревают русских

Владельцы молочной фермы в Лондоне, ограбленные на 22 тонны чеддера, что, комментируя в Instagram, звезда шеф-повар Джейми Оливер назвал «Великим сырным ограблением», задаются вопросом, кто может быть виновником, хотя некоторые указывают на Россию как возможного виновника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии