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Глава комитета сената США Кардин расказал пранкерам о требованиях Зеленского

Глава комитета сената США Кардин расказал пранкерам о требованиях Зеленского

Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой новый разговор, героем которого стал глава комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин.

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