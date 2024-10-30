Глава комитета сената США Кардин расказал пранкерам о требованиях Зеленского

Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой новый разговор, героем которого стал глава комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин.
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