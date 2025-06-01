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Собянин: Определены лауреаты грантов в сфере культуры и искусства

Собянин: Определены лауреаты грантов в сфере культуры и искусства

Стали известны лауреаты конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Победителями оказались 103 ученика творческих школ и колледжей, а Гран-при получил 18-летний Михаил Казаков, студент колледжа «Академия джаза».

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