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Астроном ПНИПУ Бурмистров объяснил, что большая амплитуда температур на Луне связана с отсутствием атмосферы

Астроном ПНИПУ Бурмистров объяснил, что большая амплитуда температур на Луне связана с отсутствием атмосферы

Специалист в области астрономии Евгений Бурмистров из Пермского национального исследовательского политехнического университета рассказал ТАСС, что на Луне температура может достигать 127 градусов в дневное время.

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