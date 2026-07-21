Астроном ПНИПУ Бурмистров объяснил, что большая амплитуда температур на Луне связана с отсутствием атмосферы

Специалист в области астрономии Евгений Бурмистров из Пермского национального исследовательского политехнического университета рассказал ТАСС, что на Луне температура может достигать 127 градусов в дневное время.
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