Захарова: санкции против РФ будут всегда, пока она проводит независимый курс

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Санкции Запада в отношении Российской Федерации будут всегда, пока страна проводит независимый курс. Такое мнение в связи с выборами президента РФ высказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.

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