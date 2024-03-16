Захарова: санкции против РФ будут всегда, пока она проводит независимый курс

Санкции Запада в отношении Российской Федерации будут всегда, пока страна проводит независимый курс. Такое мнение в связи с выборами президента РФ высказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.
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