«Надо было найти замену ушедшим лидерам, чтобы не уронить планку»

В мае футбольный клуб «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Один из тех, кто играл ключевую роль в формировании чемпионского состава команды,— глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин.
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