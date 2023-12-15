Наталья Ветлицкая впервые показала взрослую дочь

Уильяне уже 19 лет Наталья Ветлицкая www.globallookpress.com/Комсомольская правда Единственную дочь Ульяну Наталья Ветлицкая родила в зрелом возрасте — к моменту появления малышки на свет исполнительнице хита «Посмотри в глаза» было 40 лет.