Наталья Ветлицкая впервые показала взрослую дочь

Уильяне уже 19 лет Наталья Ветлицкая www.globallookpress.com/Комсомольская правда Единственную дочь Ульяну Наталья Ветлицкая родила в зрелом возрасте — к моменту появления малышки на свет исполнительнице хита «Посмотри в глаза» было 40 лет.
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