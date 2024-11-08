Объяснено, сколько денег надо положить на вклад, чтобы не платить налог

Налог на вклады начинается с суммы процентов, рассчитываемой по формуле 1 млн рублей умноженный на максимальную ключевую ставку в течение года — ставка учитывается на первое число каждого месяца, объяснил главный аналитик Банки.
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