Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Степашки» молчали, а мигранты прямо в салоне автобуса распивали алкоголь, матерились и клали ноги на сиденья

«Степашки» молчали, а мигранты прямо в салоне автобуса распивали алкоголь, матерились и клали ноги на сиденья

Забудьте про скучный общественный транспорт и унылые поездки с работы. В Подмосковье на маршруте номер 25 пассажирам посчастливилось прикоснуться к прекрасному: группа нетрезвых гостей региона устроила в салоне автобуса настоящую баню по-черному с курением, выпивкой, матом и ногами на сиденьях.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя anna_n8mailru Надежда Антошкина
anna_n8mailru Надежда Антошкина

Да похирело наше общество, а мужики настоящие только на фронте. Есло и ноги о нас вытирать.и бы хоть раз всем миром встали и вышвырнули их из автобуса, такого бы больше не повторялось. Они же видят, что мы - слизняки, поэтому с нами можно делать всё, что угодно и ноги о нас вытирать. Позор русичам, где достоинство?

Профиль пользователя Дима Качусов
Дима Качусов

как нравится авторам таких фельетонов выставлять униженными местных жителей приезжими. хотя это п..жь и провокация. а для чего и кого эти авторы такую муйню пишут и публикуют ?!