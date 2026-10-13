«Степашки» молчали, а мигранты прямо в салоне автобуса распивали алкоголь, матерились и клали ноги на сиденья

Забудьте про скучный общественный транспорт и унылые поездки с работы. В Подмосковье на маршруте номер 25 пассажирам посчастливилось прикоснуться к прекрасному: группа нетрезвых гостей региона устроила в салоне автобуса настоящую баню по-черному с курением, выпивкой, матом и ногами на сиденьях.
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В автобусах сидят не качки и не спортсмены.. чаще пенсионеры и студенты. Атор сам степашка.. и на автобусах не ездит
а вызвать полицию-ни у кого мозгов не хватило?-вызвали бы ДПС-И ДЕЛОВ ТО!
Как только с ними свяжешься автоматом пойдешь под суд, схема давно отработана и суды их поддерживают и оправдывают. Потому никто и не хочет связываться.
Да похирело наше общество, а мужики настоящие только на фронте. Есло и ноги о нас вытирать.и бы хоть раз всем миром встали и вышвырнули их из автобуса, такого бы больше не повторялось. Они же видят, что мы - слизняки, поэтому с нами можно делать всё, что угодно и ноги о нас вытирать. Позор русичам, где достоинство?
как нравится авторам таких фельетонов выставлять униженными местных жителей приезжими. хотя это п..жь и провокация. а для чего и кого эти авторы такую муйню пишут и публикуют ?!