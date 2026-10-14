В Челябинской области на журналиста Евгения Кротенко завели дело о нарушении порядка деятельности иноагента из-за публикаций в Telegram без обязательной маркировки с октября 2025-го по февраль 2026 года.
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