Капремонт в роддоме Черемховской городской больницы завершат осенью

Капитальный ремонт в родильном доме Черемховской городской больницы №1 завершат осенью этого года. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов проверил ход выполнения работ на объекте, сообщили в правительстве Приангарья.
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