Набиуллиной и Силуанову пора нервничать. Тайные сигналы в ответах Путина Автор – Программы Царьграда Президент, отвечая на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции, затронул широкий спектр вопросов, как в экономике, так и в политике.