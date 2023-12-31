День безопасности в оздоровительном лагере ´Зимняя сказка´.

Учащиеся оздоровительного лагеря посетили пожарную часть №1 (пер. Пожарный, 3), где была проведена профилактическая беседа ´Будь осторожен с огнём!´, организован просмотр выставки творческих работ ´Спасатели глазами детей´ .
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