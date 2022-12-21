Воспользоваться новым цифровым сервисом могут жители Аэропорта

Теперь с помощью QR-кода или в онлайн-сервисе «Проверка подлинности документов жилищного учета» на сайте мэра и правительства Москвы можно проверить подлинность справки о наличии или отсутствии задолженности или переплаты за коммунальные услуги.
Теперь с помощью QR-кода или в онлайн-сервисе «Проверка подлинности документов жилищного учета» на сайте мэра и правительства Москвы можно проверить подлинность справки о наличии или отсутствии задолженности или переплаты за коммунальные услуги.
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