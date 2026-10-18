Ночная атака беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область перестала быть просто очередным эпизодом в сухих сводках ПВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Молельные комнаты...
- «Просто ошибка»: ...
- Сеута захлебнулас...
Фактически это делают прибалтийские правительства. Пора спросить, как в 1939-м. Не ждать же вторую блокаду.