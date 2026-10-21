ИНОСМИ Последствия массовых беспорядков в Париже, Франция | © REUTERS / Stephanie Lecocq Le Figaro | Франция Власти Франции заблуждаются, списывая беспорядки на простых хулиганов, заявил антрополог Флоранс Бержо-Блэклер.
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При всём неуважении к сегодняшней Европе, этих борцунов-погромщиков не уважаю ещё больше. А уж погромщиков мигрантов тем более.
В своё время кто-то в Европе(не в той же ли во Франции) применил против демонстрантов газ, вызывающий сильнейший понос. Через 5 минут демонстрация была закончена.
Что сейчас мешает помочь неграм обосраться?
В России надо научиться гасить чуждые народу подвижки.
На родине мигрантов ,прибывающих в Россию,и царская Россия и СССР в учебниках истории представлены как колонизаторы,оккупанты,душители их свободы.Получается учебники,написанные на деньги Сороса вобьют в головы мигрантов русофобию и рассчитаны выстрелить в будущем по на нашей стране так же как сегодня в Европе? Отвечу ! К этому всё идёт! Помогаем,строим там школы,кормим их школьников,а добиться что б правдиво преподносили прошлое не можем???
Уважаемая власть, услышьте, нас пожалуйста!!!
До толерантнились.
А мы всё завозим и завозим новых бойцов для подобной ситуации в России
Бцржуи , раздавая карты национальной вражды, играют с огнкм религиоозной мигрантской революции.
Скоро и у НАС это может произойти с попустительства нашего РУКОВОДСТВА такие же беспорядки, что даже росс гвардия и фсб ничего с этим сделать не смогут, а только расстрелять. И то либералы на понос исходить будут.