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Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» проконтролирует звездная тиражная комиссия

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» проконтролирует звездная тиражная комиссия

В состав тиражной комиссии, которая проконтролирует розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» войдут звезды российского телевидения и спорта — телеведущий Сергей Малоземов, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, а также юрист Дмитрий Липин.

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