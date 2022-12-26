Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» проконтролирует звездная тиражная комиссия

В состав тиражной комиссии, которая проконтролирует розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» войдут звезды российского телевидения и спорта — телеведущий Сергей Малоземов, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, а также юрист Дмитрий Липин.