Не успеваю баклажаны покупать. А все ради хрустящей закуски в сырной панировке. «Подсели» этим летом всей семьей (рецепт)

Один кусочек беру, на второй смотрю, за третьим рука тянется))) Прямо как в сказке)) Потому что эти баклажаны в сырной панировке настолько вкусные, что теперь не представляю без этой закуски наше летнее меню.
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