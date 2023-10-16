Дацик назвал сильное и опасное качество Романкевича

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик назвал самое сильное качество Петра Романкевича. Их поединок станет главным событием нового турнира суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ", который состоится 27 октября.
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