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Олег Матыцин: «Развитие спорта в арктической зоне – основной элемент стратегии национальной безопасности»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о развитии спорта в Арктике. Совещание «Российская Арктика – территория спорта и туризма» прошло в Норильске.

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