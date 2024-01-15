Песков: обсуждения мирной формулы Зеленского в Давосе беспреспективны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения мирной формулы президента Украины Владимира Зеленского в Давосе, не приведут к конкретному результату, так как Россия в них не участвует.
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