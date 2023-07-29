Театр абсурда

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Каким оружием КНДР поделится с Россией

Каким оружием КНДР поделится с Россией

Шойгу слетал в КНДР. Ждём в подмогу 100 тысяч высокопрофессиональных военных из 4-й армии мира   Чем грозят Украине эти улыбки?   via А вы знали, что по таким характеристикам, как сила, боеспособность и количественный состав, армия Корейской Народно-Демократической Республики занимает четвёртую строчку в мировом рейтинге? Думаю, для многих это стало сюрпризом.

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