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МО: Расчеты РСЗО «Град» в зоне СВО успешно используют тактику «карусели»

МО: Расчеты РСЗО «Град» в зоне СВО успешно используют тактику «карусели»

Применяющие РСЗО «Град» артиллеристы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» приступили к задействованию «каруселей» из нескольких орудий, которая позволила им увеличить эффективность наносимых ударов.

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