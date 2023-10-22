«Зенит» недосчитался более 60 млн евро из-за бана в еврокубках

В этом сезоне сине-бело-голубым предстояло стартовать сразу с группового этапа Лиги чемпионов. За последние два года из-за отстранения от участия в еврокубках Россия потеряла минимум 84,5, а «Зенит» — 66,5 млн евро.
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