В иркутском спорткомплексе «Высота» завершается капремонт

В Иркутске завершается капремонт спорткомплекса «Высота» в 1-м Советском переулке. Работы на объекте начались в июне по программе «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области», сообщает администрация города.
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